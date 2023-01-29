Політика

Новообраний президент Чехії планує відвідати Україну, – ЗМІ

29 Січня 2023 12:45
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чехія

Новообраний президент Чехії Петро Павел разом з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою планують відвідати Україну та зустрітися з Володимиром Зеленським.

За інформацією ЗМІ, Петро Павел має зателефонувати президенту України Володимиру Зеленському 29 січня, повідомляє 24 канал.

Зазначають, що під час телефонної розмови президент Чехії обговорить з Зеленським свій візит до України.

Павел має намір відвідати Київ разом з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою. Чапутова, яка зустрілася з новообраним президентом Чехії у його передвиборчому штабі, привітала таку ідею.

За результатами другого туру президентських виборів у Чехії перемогу здобув 61-річний відставний генерал НАТО Петр Павел. У політиці він відносно нове обличчя, адже до 2018 року займався військовою кар’єрою.

Він обійшов колишнього прем’єра Андрія Бабіша.

За офіційними результатами голосування відставний генерал НАТО Перт Павел отримав 58,32% або 3,36 мільйона голосів. Суперник новообраного президента Андрій Бабіш отримав 41,67% або ж 2,4 мільйона голосів.

Петр Павел рішуче виступив за подальшу військову допомогу Україні проти вторгнення Росії. Натомість ж Бабіш мав тісні зв’язки з угорським президентом Віктором Орбаном, який відомий скандальними заявами щодо України.


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