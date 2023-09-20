Політика

Норвегія планує заборонити в’їзд автівок із російськими номерами

20 Вересня 2023 14:07
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норвегія

Норвегія хоче ухвалити рішення про обмеження на в’їзд приватним автомобілям із російською реєстрацією. Вона стане останньою країною Європи з сухопутним кордоном із РФ, куди росіяни могли заїхати на своїх авто.

Про це заявив державний секретар МЗС Норвегії Ейвінд Вад Петерссон, повідомляє NRK.

Він зазначив, що наразі МЗС працює над новими правилами, які обмежать використання російських автомобілів в Норвегії.

«Як і Фінляндія, Норвегія запровадить обмеження на в’їзд та використання автомобілів з російською реєстрацією. Ми зараз вивчаємо, як це зробити, і швидко повернемося з ефективними заходами, — наголосив Петерссон.

На цей час Норвегія заборонила імпорт, проте дозволила тимчасове використання автомобілів з російськими номерами.


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