Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на $1,8 млрд

Президент України Володимир Зеленський 13 грудня зустрівся з премʼєр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Норвегія оголосила про пакет допомоги Україні на 1,8 мільярда доларів.

Про це посадовці говорили на спільній пресконференції.

Про підтримку Норвегії Зеленський відгукнувся так: “Ваші рішення та дії є не просто вчасними та вагомими — вони є прикладом для інших, прикладом лідерства”.

Йонас Ган Стере зазначив, що в Норвегії є 5-річний пакет, який підтримає оборону, економіку та зусилля з відбудови Україні.

1 млрд доларів США виділила Норвегія на 2023 рік, для допомоги і заробітної платні медсестрам, лікарям, вчителям та іншим робітникам. Близько 800 млн — інша фінансова та гуманітарна підтримка Україні. У наступному році буде пряма економічна підтримка цим галузям та критичній інфраструктурі.

Також Норвегія нарощує виробництво боєприпасів для допомоги Києву.