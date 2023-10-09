Нобелівську премію з економіки присуджено Клаудії Голдін

Нобелівську премію з економіки 2023 року присуджено професорці Гарвардського університету Клаудії Голдін.

Про це оголосив генеральний секретар Шведської королівської академії наук Ганс Еллегрен.

Клаудія Голдін отримала нагороду за “внесок у розуміння наслідків виходу жінок на ринок праці”.

Голдін зібрала дані архівів США більш ніж за 200 років. Це дало змогу визначити, як і чому відмінності в доходах представників різних статей змінювалися з плином часу.

“Розуміння ролі жінки у праці важливе для суспільства. Завдяки новаторському дослідженню Клаудії Голдін ми тепер знаємо набагато більше про (…) роль жінок і про те, які бар’єри, можливо, потрібно усунути в майбутньому”, – заявив голова комітету премії в галузі економічних наук Якоб Свенссон.