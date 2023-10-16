Німецькі активісти збирають підписи під петицією про надання Україні ракет Taurus

Активісти в Німеччині збирають підписи під петицією із закликом до влади передати Україні далекобійні крилаті ракети Taurus.

Про це повідомляє Укрінформ.

Автори петиції нагадують, що з 24 лютого 2022 року українські воїни гинуть, захищаючи країну від загарбників, українські родини тікають, міста та села бомбардує російська артилерія та ракети.

«Тепер ми всі дуже добре знаємо, що Путін вирішив зруйнувати європейський мирний порядок. Ми переконані, що постачання зброї Україні не продовжить війну, а збільшить шанси припинити бійню в Україні. Постачання ракет Taurus не збільшило б ризик можливої ​​ескалації, а зменшило б. І навпаки, подальша недостатня рішучість Заходу збільшує цей ризик і заохочує путінську військову групу проливати більше крові в Європі. Ми не повинні дозволити Путіну продовжувати морально та ідеологічно харчуватися страхами деяких західних політиків!» – йдеться у петиції.

Зазначається, що крилаті ракети Taurus будуть суттєвою підмогою у швидшому витісненні російських окупантів із зайнятих ними територій, врятують людські життя в Україні, не дадуть затягувати війну.

Окрім того, це також збільшує шанси на загальну політичну поразку Путіна, яку вітали б не лише всі демократичні країни світу, а й навіть розумна меншість проєвропейських громадян Росії.

«Оскільки інші партнери по НАТО здійснюють подібні поставки тривалий час, для Німеччини було б політичною ганьбою знову відставати. Ми відкрито протестуємо проти того, що канцлер Олаф Шольц блокує поставку в Україну крилатих ракет Taurus, хоча у правлячій коаліції є згода щодо цього», – йдеться у петиції.

У ній міститься прохання до «всіх відповідальних депутатів Бундестагу» посилити тиск на канцлера всіма силами та засобами.