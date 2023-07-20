Політика

Німеччина з союзниками планує активізувати вивезення українського зерна залізницею

20 Липня 2023 13:14
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німеччина, зерно

Німеччина працює з союзниками над тим, щоб активізувати вивезення українського зерна залізницею після виходу Росії із Чорноморської зернової ініціативи.

Про це заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок перед початком зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, повідомляє Tagesschau.

“Мільйони людей залежать від зерна з України. Саме тому Німеччина працює з усіма своїми міжнародними партнерами над тим, щоб воно не гнило в зерносховищах. З самого початку було прийнято рішення про розбудову залізничних ліній солідарності в Україні на додаток до Чорноморської зернової ініціативи. Тепер ми будемо робити це ще більш інтенсивно”, – сказала вона.

Глава німецького МЗС наголосила, що “голод не повинен використовуватися як зброя”.


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