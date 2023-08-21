Суспільство

Німеччина ще не визначилась щодо постачання Україні ракет Taurus

21 Серпня 2023 15:56
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німеччина, ракети

Уряд Німеччини поки що не визначився, чи постачати Україні далекобійні крилаті ракети типу Taurus, про які просив Київ.

Про це повідомляє Tagesschau.

Речник уряду Штеффен Гебештрайт, відповідаючи на запитання, чи посилить постачання Нідерландами та Данією винищувачів F-16 Україні тиск на німецький уряд у питанні Taurus, заявив, що такого тиску не відчувається.

Відповідаючи на запитання, чи можна очікувати рішення про постачання Taurus до або під час засідання уряду наступного тижня, Гебештрайт додав, що наразі він не має розкладу, за яким можна було б про це повідомляти.

“Важливо, що наразі немає ніякого нового статусу (постачання ракет Taurus)”, – сказав він.

Також важливо, “щоб Україна отримувала максимальну підтримку”, сказав Гебештрайт, підкресливши, що Німеччина надає найсильнішу військову підтримку Україні після Сполучених Штатів.


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