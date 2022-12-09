Німеччина надасть Україні 18 САУ RCH-155

Німеччина анонсувала постачання нової зброї для України. Про це у своєму твіттері повідомило посольство Німеччини в Україні.

Йдеться про 18 самохідних артилерійських установок RCH-155, 80 пікапів, 7 вантажівок та про 90 одиниць протидронного обладнання.

У посольстві також додали, що протягом останнього тижня Україна отримала 20 бронеавтомобілів Dingo та 2 великовантажні тягачі M1070 Oshkosh.

🇩🇪 передасть 🇺🇦 18 САУ RCH 155, 80 пікапів, 2 ангарні намети, 7 вантажівок та 90 одиниць протидронного обладнання. Протягом останнього тижня 🇺🇦 отримала 20 бронеавтомобілів Dingo та 2 великовантажні сідлові тягачі M1070 Oshkosh. #StandWithUkraine 📷KMW @bundeswehrInfo @DefenceU pic.twitter.com/4lTZjAbR33 — Посольство Німеччини (@GermanyinUA) December 9, 2022