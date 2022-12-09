Політика

Німеччина надасть Україні 18 САУ RCH-155

9 Грудня 2022 14:32
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Німеччина анонсувала постачання нової зброї для України. Про це у своєму твіттері повідомило посольство Німеччини в Україні.

Йдеться про 18 самохідних артилерійських установок RCH-155, 80 пікапів, 7 вантажівок та про 90 одиниць протидронного обладнання.

У посольстві також додали, що протягом останнього тижня Україна отримала 20 бронеавтомобілів Dingo та 2 великовантажні тягачі M1070 Oshkosh.


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