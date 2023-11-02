Політика

Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги

2 Листопада 2023 13:53
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зброя, німеччина

Уряд Німеччини надав Україні новий пакет військової допомоги. Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і дрони.

Про це повідомляє уряд Німеччини.

До нового військового пакету увійшли:

  • 12 бронетранспортерів;
  • 7 розвіддронів Primoco ONE;
  • 2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;
  • 5 надводних дронів;
  • 10 тисяч безпекових окулярів;
  • 32 термінали для супутникового зв’язку;
  • PCB-принтер (3D);
  • 5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи;
  • 12 вантажівок типу MAN TGS.

Уряд Німеччини також виділив 30 тисяч комплектів зимового одягу для українських військових.


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