Німеччина надала Україні новий пакет військової допомоги

Уряд Німеччини надав Україні новий пакет військової допомоги. Він включає складові для систем ППО IRIS-T, броньовану техніку і дрони.
Про це повідомляє уряд Німеччини.
До нового військового пакету увійшли:
- 12 бронетранспортерів;
- 7 розвіддронів Primoco ONE;
- 2 захисні системи AMPS для гелікоптерів;
- 5 надводних дронів;
- 10 тисяч безпекових окулярів;
- 32 термінали для супутникового зв’язку;
- PCB-принтер (3D);
- 5 великовантажних тягачів та 4 напівпричепи;
- 12 вантажівок типу MAN TGS.
Уряд Німеччини також виділив 30 тисяч комплектів зимового одягу для українських військових.