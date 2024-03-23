Німеччина досягла межі в прийомі українських мігрантів – депутат Бундестагу

У Німеччині наразі зареєстровано близько 1,65 мільйона українців. За даними МВС ФРН, це на чверть мільйона більше, ніж у 2023 році. Як повідомляє “Німецька хвиля”, серед німецьких політиків лунають застереження щодо перевантаження та заклики до більш рівномірного розподілу біженців у Європі.

Станом на 12 березня це приблизно на 250 000 осіб більше, ніж торік, написало в п’ятницю, 22 березня, видання Der Spiegel, з посиланням на відповідь МВС депутату опозиційного Християнсько-демократичного союзу (ХДС) Олександру Трому.

У Німеччині кількість громадян України, які рятуються від російської військової агресії, більша, ніж прохачів притулку з інших країн. Федеральний уряд має враховувати, що Німеччина досягла межі в прийомі українських мігрантів, заявив депутат Тром.

За даними Федерального статистичного відомства, жінки становлять приблизно 80 відсотків українських громадян у працездатному віці, які з 2022 року знайшли притулок у Німеччині.

Біженці з України мають у Німеччині право на отримання так званої “цивільної допомоги” (Bürgergeld), яка виплачується безробітним. Самотні люди отримують 563 євро на місяць. Сімейні пари – по 506 євро на людину.

Для батьків передбачена допомога на дітей – від 357 до 471 євро на місяць на дитину, залежно від її віку. Держава покриває витрати на медичну страховку, оплату житла і частину комунальних послуг, виділяє гроші на купівлю меблів для дому та шкільного приладдя, оплачує мовні курси.

Федеральний міністр фінансів Крістіан Лінднер оголосив, що в державному бюджеті на 2024 рік тільки на допомогу для українців у Німеччині буде виділено від 5,5 до 6 млрд євро.