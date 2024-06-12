Нідерланди можуть передати Україні Patriot

Нідерланди розглядають надання Україні додаткової системи ППО Patriot.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв’ю “Європейській правді”.

Оллонгрен зазначила, що Нідерланди зараз обговорюють із партнерами, що у допомозі Україні потрібно робити більше, ніж досі.

Вона підкреслила, що її країна бере участь у “коаліції винищувачів”, у “коаліції дронів”, а також працює із союзниками над постачанням Patriot.

“Потрібно посилити українське ППО. Тому ми також розглядаємо можливість передати вам додаткові Patriot”, – сказала вона.

За словами міністерки, усі проєкти з підтримки України вже у роботі, і вони збережуться й за нового уряду, який невдовзі прийде до влади.