Політика

Нідерланди можуть передати Україні Patriot
12 Червня 2024 11:15
читать на русском →
Patriot, Нідерланди, україна
Кайса Оллонгрен / Getty Images

Нідерланди розглядають надання Україні додаткової системи ППО Patriot.

Про це повідомила міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен в інтерв’ю “Європейській правді”.

Оллонгрен зазначила, що Нідерланди зараз обговорюють із партнерами, що у допомозі Україні потрібно робити більше, ніж досі.

Вона підкреслила, що її країна бере участь у “коаліції винищувачів”, у “коаліції дронів”, а також працює із союзниками над постачанням Patriot.

“Потрібно посилити українське ППО. Тому ми також розглядаємо можливість передати вам додаткові Patriot”, – сказала вона.

За словами міністерки, усі проєкти з підтримки України вже у роботі, і вони збережуться й за нового уряду, який невдовзі прийде до влади. 


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
12 Червня 2024 10:40

СБУ затримала російську агентку, яка коригувала ворожі удари по Харкову
12 Червня 2024 10:23

Медведєв у день Росії опублікував карту, в якій Україна “в складі” РФ
12 Червня 2024 08:35

Окупанти випустили по Україні 5 ракет, 24 Шахеди та “Кинджал”
12 Червня 2024 07:08

Окупанти завдали по Києву комбінованого удару
11 Червня 2024 20:45

Україна очікує на дві-три системи Patriot, – Зеленський
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
Костянтин НЕМІЧЕВ

Наші військові готові
Віталій ПОРТНИКОВ

Багаття русифікації
усі думки