Нічна атака на Україну – що відомо

Вночі російські війська завдали чергового удару по Україні із застосуванням дронів та ракет.

Основний удар припав на Дніпро: там пролунало не менше півтора десятка вибухів.

Які з них були вибухами українських зенітних ракет, а які – ударами російських ракет, які, можливо, прорвалися, поки невідомо.

“Ситуація контрольована. Вичерпна інформація буде у щоденному ранковому посту”, – написав голова Дніпропетровської обласної адміністрації Сергій Лисак і нагадав співгромадянам, що публічно обговорювати результати нальоту не можна.

Ще один вибух пролунав на околицях Києва. Перед цим українські моніторингові канали писали про крилату ракету, що летіла в напрямку Києва.

Київська міська військова адміністрація повідомляє, що під час відбиття нічного нальоту всі повітряні цілі в районі столиці були збиті, і, за попередніми даними, у Києві постраждалих та руйнувань немає.

Голова адміністрації Сергій Попко нагадує, що це була вже 13-та за місяць спроба росіян вдарити по Києву.

Загальна схема нальоту була такою: спочатку, о другій годині ночі, росіяни запустили іранські дрони-камікадзе, потім – крилаті ракети, потім – за не до кінця підтвердженим повідомленням – балістичні ракети.