Невдача спіткала 29-річного харків’янина під час спроби втекти до Придністров’я

В Одесі перекрито черговий канал незаконного переправлення осіб за кордон.

Як повідомляє ДПСУ, 25-річний одесит у змові з місцевим жителем організував схему з переправлення осіб категорії «18-60» через державний кордон до Придністровського регіону Республіки Молдова. Для підбору охочих організатор використовував один із месенджерів. Зі своїх клієнтів «бізнесмени» брали по 2,5 тисячі доларів США. У цю суму входили послуги з доставлення до кордону та подальшої координації дій.

“Під час спроби покинути країну 29-річним харків’янином правоохоронці накрили обох зловмисників на гарячому, саме коли ті посадили на потяг до населеного пункту прикордоння свого «клієнта» та взяли з нього «оплату за проїзд»”, – йдеться у повідомленні відомства.

Під час обшуку затриманих правоохоронці виявили пакетик з речовиною білого кольору, яка буде направлена на експертизу. В разі підтвердження, що це є наркотик – буде кваліфіковано ще один злочин.

Наразі обидва підозрювані затримані, вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.