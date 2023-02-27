“Нехай очікують на продовження”. Глава ByPol про атаку на Мачулищі

Олександр Азаров, керівник ByPol – організації колишніх співробітників білоруських силових структур, які виступають проти режиму Олександра Лукашенка, – розповів журналістам подробиці про напад на російський військовий літак радіолокаційного виявлення А-50 на аеродромі Мачулищі під Мінськом.

За словами Азарова, йдеться про акцію, здійснену 26 лютого за допомогою безпілотників так званими “білоруськими партизанами” – противниками режиму Лукашенка, які організовують диверсії проти російських військ, що знаходяться в Білорусі. Внаслідок нальоту дронів літак було пошкоджено і, за твердженням Азарова, “найближчим часом літати не буде”.

Літаки цього типу використовуються, зокрема, для розвідки території України та наведення на цілі ракет “Кинжал”. Олександр Азаров повідомив, що організатори акції у безпеці, вони залишили Білорусь. “Це удар по іміджу Лукашенка та російської армії. Нехай чекають продовження”, – зазначив Азаров.

Олександр Лукашенко зібрав сьогодні вранці екстрену нараду за участю керівників силових відомств, повідомляє Радіо Свобода.