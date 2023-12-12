Суспільство

Не запобігли оприлюдненню секретних документів в Інтернеті: покарано 15 офіцерів армії США

12 Грудня 2023 14:37
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сша, військові

П’ятнадцять офіцерів ВПС Національної гвардії США були покарані за те, що вони не зупинили свого молодшого колегу – військовослужбовця Національної повітряної гвардії США Джека Тейшейру та не запобігли оприлюдненню секретних документів в Інтернеті.

Про це передає Укрінформ з посиланням на BBC.

У звіті ВПС сказано, що офіцери «знали про його розвідувальну діяльність, але не змогли його зупинити».

Однак у ньому також сказано, що жоден з його керівників не знав у повному обсязі про онлайн-діяльність Тейшейри.

Прокурори підтвердили, що Тейшейра опублікував десятки секретних документів в Інтернеті, що стало одним з найбільших витоків розвідувальних матеріалів у США впродовж останніх років.

На момент арешту у квітні Тейшейрі був 21 рік. Він працював молодшим спеціалістом з операцій кіберзахисту у 102-му розвідувальному відділі ВПС Національної гвардії США.

Згідно зі звітом генерального інспектора ВПС, який був оприлюднений у понеділок, керівникам підрозділу було відомо про чотири випадки «сумнівної діяльності» Тейшейри, пов’язані з його доступом до секретних матеріалів.

Також, декілька офіцерів знали про інші інциденти, йдеться у звіті, але вони не повідомили про них через належні канали, побоюючись, що співробітники служби безпеки будуть «надмірно реагувати».

У звіті також йдеться про відсутність належного нагляду під час нічних змін, коли вночі на військовій базі працювала бригада з трьох осіб.


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