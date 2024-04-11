Навчання українських пілотів на F-16 на завершальному етапі, – Повітряні сили

Українські пілоти, які навчаються в Данії та США, же на завершальних етапах підготовки.

Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш на брифінгу в Media Center Ukraine – Ukrinform.

“Наразі у нас проходять навчання одразу декілька груп, декілька підготовчих етапів – на завершальних етапах, зокрема пілоти, що проходять підготовку в Данії та США”, – сказав пресофіцер.

Він уточнив, що українські пілоти вже тренуються відточувати свою майстерність на завданнях, які будуть поставлені перед ними в Україні.

“Вони (пілоти) відпрацьовують удари по малорозмірних цілях, в тому числі таких, як “шахеди”, і таких, як крилаті та керовані авіаційні ракети тощо”, – сказав Євлаш.

Водночас речник Повітряних сил зауважив, що про терміни поставок в Україну винищувачів F-16 не слід говорити.