Навчальні транспортні засоби маркуватимуться літерою “Н”

З 4 травня автомобілі, на яких кандидати у водії здійснюють практичну підготовку та складають іспити, позначатимуться по-новому. На цих транспортних засобах зміниться розпізнавальний знак «У» на «Н».

Про це повідомили в Головному сервісному центрі МВС.

Відповідні зміни були внесені до Правил дорожнього руху. А для практичної реалізації цього нововведення Кабінет Міністрів України прийняв постанову №1128 від 27 жовтня 2023 року, яка сьогодні набуло чинності.

“Термін «Учбовий транспортний засіб» змінюється на «Навчальний транспортний засіб». Відповідно маркування «Н» повинні мати транспортні засоби автошкіл призначені для здійснення практичної підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації та складання іспитів. А також автомобілі сервісних центрів МВС, на яких кандидати у водії перевіряють практичні навички керування”, – йдеться у повідомленні Сервісцентру.