Політика

Навальний розповів про тортури “промовами Путіна”

3 Травня 2023 14:31
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навальний

У колонії у Володимирській області, де знаходиться опозиційний російський політик Олексій Навальний, щовечора на великій гучності включають промови президента Росії Володимира Путіна. Про це йдеться у телеграм-каналі Навального.

За словами Навального, у коридорі висять колонки і “Путін репетує через них з такою гучністю, що нікуди не подітися”. Політик зазначає, що це заважає йому читати вечорами: на це Навальний має трохи більше години. День у день у колонії крутять “ті кілька промов і звернень, що Путін зробив після початку війни з Україною”, йдеться у пості.

“Катування Путіним” – поряд із забороною писати листи, знищенням продуктів і регулярним підселенням смердючого сусіда – Навальний пов’язує з виходом розслідування його команди про те, що колонія, де він знаходиться, закуповує продукти за завищеними цінами.


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