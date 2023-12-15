Навального відправили по етапу до іншої колонії

На засіданні Володимирського обласного суду (РФ), де розглядався позов опозиціонера Олексія Навального до адміністрації колонії, була зачитана довідка Федеральної служби виконання покарань про те, що він «вирушив до виправної установи, розташованої за межами Володимирської області».

Як передає Укрінформ, про це пише в Телеграм-каналі видання SOTAvision.

Уточнюється, що суддя зачитав довідку регіонального відділення ФСВП від 12 грудня, згідно з якою Навальний “відбув” з ВК-6, де він знаходився до останнього часу, «до виправної установи, розташованої за межами Володимирської області, відповідно до вироку Мосміськсуду від 4 серпня 2023 року, що набрав законної сили». Тоді суд засудив Навального до 19 років колонії особливого режиму за звинуваченням у створенні та фінансуванні екстремістської спільноти.

Засідання перенесли на 18 грудня “до з’ясування місцезнаходження” Навального. В яку колонію етапували політика, стане відомо, коли він туди прибуде.