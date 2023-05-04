НАТО: Росія може влаштувати диверсію на підводних кабелях і трубопроводах

Росія може влаштувати диверсію на підводних кабелях і трубопроводах у Балтійському та Північному морях чи в Атлантиці у відповідь західним країнам за їхню підтримку України у російській війні. Про це заявив голова розвідки НАТО Девід Каттлер.

“Існує підвищене занепокоєння, що Росія може націлитися на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру, намагаючись порушити життя Заходу, щоб отримати важелі впливу на ті країни, які надають безпекову [допомогу] Україні, – сказав Каттлер. – Росіяни більш активні, ніж ми бачили їх протягом багатьох років у цій сфері”.

За його словами, вони патрулюють води Атлантики, активізували діяльність у Північному та Балтійському морях: “Росія активно картографує критичну інфраструктуру союзників як на суходолі, так і на морському дні”.

Однак союзники по НАТО уважно стежать за російськими суднами, оснащеними датчиками, які можуть збирати електронну або акустичну інформацію з морського дна, підкреслив він.

Підводні кабелі передають близько 95% інтернет-трафіку в усьому світі зі швидкістю близько 200 терабайт на секунду, при цьому 200 із цих 400 кабелів вважаються критичними, кажуть у НАТО. Каттлер розповів, що ці кабелі забезпечують “фінансові операції на суму приблизно 10 трильйонів доларів США щодня, тому вони справді є стрижнями економіки”.

У вересні 2022 року вибухи пошкодили газопроводи Nord Stream 1 і 2, побудовані для транспортування газу з Росії до Німеччини через Балтійське море. Каттлер відмовився говорити про те, хто стоїть за нападами, посилаючись на те, що слідство триває.

Після вибухів на Nord Stream НАТО значно збільшило кількість кораблів, які патрулюють Північне та Балтійське моря, і створило осередок захисту критичної підводної інфраструктури для вдосконалення співпраці з промисловістю, урядами та експертами.

“Загроза реальна, і НАТО активізується”, – сказав німецький генерал-лейтенант Ганс-Вернер Вірманн, який з лютого очолює новий осередок.