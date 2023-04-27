Політика

НАТО поставила Україні майже всі обіцяні бойові машини, заявив генсек

27 Квітня 2023 12:49
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столтенберг, зброя, нато

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що країни НАТО надали Україні майже всі обіцяні бойові машини.

“Понад 98% обіцяних Україні бойових машин було поставлено”, – сказав він на спільній прес-конференції з прем’єр-міністром Люксембургу Ксав’є Беттелем, трансляція якої велася на сайті НАТО.

Столтенберг зазначив, що країни НАТО поставили Україні загалом 1550 бронемашин та 230 танків і таким чином підготували та оснастили 9 нових бронетанкових бригад з українськими військовими.

За словами генсека, з урахуванням переданої техніки та поставлених для потреб ЗСУ снарядів, тепер українська армія має необхідні технічні можливості для звільнення територій країни, окупованих російськими військами.

Столтенберг також згадав телефонну розмову між президентом України Володимиром Зеленським і китайським лідером Сі Цзінпіном, що відбулася напередодні.

За словами генсека, в НАТО вітають сам факт першої розмови двох лідерів за рік з гаком – з початку повномасштабної війни, – однак зазначають, що Китай, як і раніше, так і не виступив з публічним засудженням російського вторгнення.


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