Техно

Наступальні операції України та РФ неможливі, – Буданов

12 Січня 2024 10:36
читать на русском →
буданов, війна

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив про неможливість проведення наступальних операцій як Україною, так і Росією. Про це він повідомив в інтерв’ю газеті Le Monde.

За його словами, інтенсивне застосування безпілотників обома сторонами зумовило неможливість проведення російських та українських наступів.

Він зазначив, що ще один чинник — щільність мінних полів, якої не було з часів Другої Світової війни.

Буданов заявив, що рішення для безпілотників — це електронні засоби протидії, а для мін необхідно спеціалізоване обладнання.


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
12 Січня 2024 12:56

Ріші Сунак прибув до Києва
12 Січня 2024 13:19

Росіяни обстріляли Херсон: двоє людей загинули
12 Січня 2024 11:55

На Харківщині вдосконалять оповіщення про повітряну тривогу
12 Січня 2024 10:22

РФ знаходить способи обходити санкції для виробництва зброї, – Politico
12 Січня 2024 07:29

США призупинили допомогу Україні — Білий дім
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Віталій ПОРТНИКОВ

Безугла закрила Раду
Юрій САПРОНОВ

Ярмарок марнославства
Андрій ОНІСТРАТ

Війну фізично ведуть непрофесійні військові
Ігор ЧЕРНЯК

Про Харків. Без прикрас
Юрій САПРОНОВ

Гітлер не руйнував історичний центр Харкова
Віталій ПОРТНИКОВ

Зарплат без допомоги не буде
усі думки