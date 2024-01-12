Наступальні операції України та РФ неможливі, – Буданов

Начальник української військової розвідки Кирило Буданов заявив про неможливість проведення наступальних операцій як Україною, так і Росією. Про це він повідомив в інтерв’ю газеті Le Monde.

За його словами, інтенсивне застосування безпілотників обома сторонами зумовило неможливість проведення російських та українських наступів.

Він зазначив, що ще один чинник — щільність мінних полів, якої не було з часів Другої Світової війни.

Буданов заявив, що рішення для безпілотників — це електронні засоби протидії, а для мін необхідно спеціалізоване обладнання.