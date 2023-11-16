Наслідки ударів по Чугуєву у ніч на 16 листопада (фото)

Близько опівночі 16 листопада Росія вдарила по Чугуєву, попередньо, ракетами С-300. За попередньою інформацією, поранених немає. Пошкоджень зазнали заклад освіти та житловий будинок.
Фотографії місць влучання обулівувало “Суспільне Харків”.
Близько опівночі 16 листопада Росія вдарила по Чугуєву, попередньо, ракетами С-300. За попередньою інформацією, поранених немає. Пошкоджень зазнали заклад освіти та житловий будинок.
Фотографії місць влучання обулівувало “Суспільне Харків”.
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