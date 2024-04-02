Кримінал

Наслідки ракетного удару по Дніпру (фото)

2 Квітня 2024 19:28
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У Дніпрі внаслідок ракетної атаки отримали поранення 13 людей, з яких 5 дітей. Зазнали руйнування дитячий садочок, коледж та підприємство.

Про це повідомляє пресслужба ДСНС. 

“На території підприємства сталася пожежа площею 150 м. кв, яку вже загасили рятувальники. Поранення отримали 5 дітей віком від 14 до 17 років, 4 із яких госпіталізовано. Також серед поранених 8 дорослих”, – йдеться у повідомленні.

Наслідки ракетного удару по Дніпру / Фото: ДСНС

На місці працюють психологи ДСНС. Вони надають необхідну допомогу людям.

До ліквідації наслідків залучено 55 рятувальників та 11 одиниць техніки Головного управління.


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