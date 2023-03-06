Нардепи пропонують дозволити студентам виїзд за кордон

Депутати Верховної Ради пропонують дозволити виїжджати за кордон в умовах воєнного стану студентам, спортсменам та іншим громадянам, які не підлягають мобілізації.

Це пропонується законопроектами №9075 та №9074.

Так, у пояснювальній записці до законопроекту №9075 його головною метою вказано внесення до законодавства змін, які забезпечать можливість українським студентам іноземних вишів (чоловічої статі) та іншим категоріям громадян, які не підлягають мобілізації у особливий період, вільно виїжджати за кордон. При цьому такий виїзд має бути погоджений з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (військкоматами), а чоловік повинен взяти на себе зобов’язання повернутися в України не пізніше закінчення терміну, на який він не підлягає мобілізації.

Іншим законопроектом №9074 пропонується забезпечити українським спортсменам можливість виїжджати за кордон для участі у міжнародних змаганнях та інших спортивних заходах. При виїзді спортсмени повинні додатково надати лист-підтвердження від центрального органу виконавчої влади чи національної федерації з виду спорту щодо виїзду на міжнародний спортивний захід.