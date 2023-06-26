Надходить скупа інформація про десант біля Антонівського мосту на лівому березі Дніпра

Телеграм-канал 46-ї окремої десантно-штурмової бригади опублікував анонімну розповідь військовослужбовця іншого підрозділу, як стверджується, учасника десанту на лівий берег Дніпра під Херсоном, біля Антонівського мосту. З розповіді випливає, що українці перекидають туди живу силу вже кілька днів.

Автор повідомляє, що на острови в нізов’ї Дніпра українські військові «катаються» вже давно, але перебратися на північ, просто під Херсоном, біля мосту, до останнього часу не пробували і «не вірили, що прокатить».

Однак вирішили ризикнути і виявили, що росіяни майже не реагують.

За словами автора, українці “тільки на початку хлопців трохи втратили. Зараз усе гуд”, а в останню ніч було кілька поранених під обстрілом з танків.

Спочатку бійців перекидали катерами тільки вночі, а зараз уже вдень.

З'явилося відео-підтвердження, що українські військові форсували Дніпро у районі Антонівського мосту (Херсон) та висадились на лівому березі Дніпра. pic.twitter.com/0uPPgCxweW — Головне в Україні (@glavnoe_ua) June 26, 2023

Автор стверджує, що їх на лівому березі вже «до…я», тобто багато, але, звісно, не уточнює скільки.

«Тримаємося вже кілька днів», — підсумовує автор повідомлення.