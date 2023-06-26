Політика

Надходить скупа інформація про десант біля Антонівського мосту на лівому березі Дніпра

26 Червня 2023 21:19
120
читать на русском →
контрнаступ

Телеграм-канал 46-ї окремої десантно-штурмової бригади опублікував анонімну розповідь військовослужбовця іншого підрозділу, як стверджується, учасника десанту на лівий берег Дніпра під Херсоном, біля Антонівського мосту. З розповіді випливає, що українці перекидають туди живу силу вже кілька днів.

Автор повідомляє, що на острови в нізов’ї Дніпра українські військові «катаються» вже давно, але перебратися на північ, просто під Херсоном, біля мосту, до останнього часу не пробували і «не вірили, що прокатить».

Однак вирішили ризикнути і виявили, що росіяни майже не реагують.

За словами автора, українці “тільки на початку хлопців трохи втратили. Зараз усе гуд”, а в останню ніч було кілька поранених під обстрілом з танків.

Спочатку бійців перекидали катерами тільки вночі, а зараз уже вдень.

Автор стверджує, що їх на лівому березі вже «до…я», тобто багато, але, звісно, не уточнює скільки.

«Тримаємося вже кілька днів», — підсумовує автор повідомлення.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
26 Червня 2023 21:30
25

Зеленський відвідав позиції Сил оборони на бердянському напрямку
26 Червня 2023 21:19
120

Надходить скупа інформація про десант біля Антонівського мосту на лівому березі Дніпра
26 Червня 2023 20:13
39

США завтра оголосять про новий пакет військової допомоги Україні – Reuters
26 Червня 2023 19:38
59

На Мелітопольському напрямку є просування на 1,5 км
26 Червня 2023 18:47
41

Генштаб: Найгарячіше було на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Сегодняшние лидеры: сравниваем со сломавшими империю зла
Александр КИРШ

На деревню дедушке, или Украина — не Израиль и даже не Тайвань
Віталій ПОРТНИКОВ

И Шойгу боится потери Крыма
Александр КИРШ

Бабушки с планеты Украина, или Почему мы непобедимы
Евгений КОМАРОВСКИЙ

Коронавирус. Прощай пандемия, привет эндемия!
Александр КИРШ

Реальное соотношение погибшихсо стороны Украины и мордора
усі думки