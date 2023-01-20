Надавати Україні танки Abrams безглуздо, вважають у Пентагоні

Американські танки Abrams більш вимогливі в обслуговуванні, аніж європейські аналоги – про це сказала на брифінгу 19 січня заступник прес-секретаря Міністерства оборони США Сабріна Сінгх.

Таким чином вона відповіла на запитання про те, чи надасть США свої танки, як цього очікує Німеччина, щоб надати власні танки Leopard.

«З Abrams проблема скоріше в обслуговуванні. Це танк, який потребує авіаційного пального, тоді як Leopard і Challenger – це інші двигуни, їм потрібен дизель, їх легше обслуговувати, вони можуть маневрувати великими площами, перш ніж їм знадобиться дозаправка», – сказала Сінгх.

Представник відомства додала, що американські танки «просто немає сенсу надавати» Україні зараз саме через складність та високу вартість обслуговування.

Говорячи про ймовірність того, що Берлін все ж таки погодить надання української армії власних танків, Сінгх відповіла, що це «суверенне рішення Німеччини».