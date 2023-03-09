Нацрада Швейцарії готова послабити заборону на реекспорт зброї, але є нюанс

Національна рада (нижня палата парламенту) Швейцарії підтримала пропозицію послабити заборону реекспорту зброї швейцарського виробництва в Україну. Однак, як зазначило агентство AFP, це можливе лише на умовах, які є вкрай малоймовірними для реалізації. При цьому 98 депутатів Нацради висловилися за, 96 – проти, двоє утрималися.

Пропозиція передбачає відміну заборони на реекспорт для країн, які бажають передати зброю швейцарського виробництва Києву, але тільки в тому випадку, якщо Рада Безпеки ООН офіційно охарактеризує війну Росії як незаконну. З огляду на те, що РФ має право вето в Раді Безпеки, такий сценарій малоймовірний, констатувало агентство AFP.