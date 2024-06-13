Нацбанк знизив облікову ставку до 13%

З 14 червня Національний банк знизив облікову ставку на 0,5 відсоткових пункта до 13%.

Про це стало відомо з брифінгу щодо рішення Правління з монетарної політики.

“Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13% із 14 червня 2024 року”, – заявив голова НБУ Пишний.

Ураховуючи все ще стримані показники інфляції, триваюче поліпшення інфляційних очікувань та баланс ризиків для подальшої інфляційної динаміки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики, щоб підтримати відновлення економіки.

Після тривалого періоду зниження інфляція залишилася незмінною у квітні та лише незначно зросла в травні – до 3,3% у річному вимірі.

Проте фундаментальний інфляційний тиск відповідав квітневому прогнозу НБУ – базова інфляція становила 4,4%, залишаючись у межах цільового коридору вже більш ніж пів року.

Ураховуючи баланс ризиків, усе ще стримані показники інфляції та триваюче поліпшення інфляційних очікувань, Правління НБУ вирішило знизити облікову ставку на 0,5 в. п. до 13,0%