Економіка

Нацбанк знизив облікову ставку до 13%
13 Червня 2024 14:21
читать на русском →
нбу
НБУ / Getty Images

З 14 червня Національний банк знизив облікову ставку на 0,5 відсоткових пункта до 13%.

 Про це стало відомо з брифінгу щодо рішення Правління з монетарної політики.

“Правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13% із 14 червня 2024 року”, – заявив голова НБУ Пишний.

Ураховуючи все ще стримані показники інфляції, триваюче поліпшення інфляційних очікувань та баланс ризиків для подальшої інфляційної динаміки, Національний банк продовжує цикл пом’якшення процентної політики, щоб підтримати відновлення економіки.

Після тривалого періоду зниження інфляція залишилася незмінною у квітні та лише незначно зросла в травні – до 3,3% у річному вимірі.

Проте фундаментальний інфляційний тиск відповідав квітневому прогнозу НБУ – базова інфляція становила 4,4%, залишаючись у межах цільового коридору вже більш ніж пів року.

Ураховуючи баланс ризиків, усе ще стримані показники інфляції та триваюче поліпшення інфляційних очікувань, Правління НБУ вирішило знизити облікову ставку на 0,5 в. п. до 13,0%


Відео дня

Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
13 Червня 2024 13:55

Уряд виділив 2,5 млрд грн для відновлення енергосистеми Харкова та області
13 Червня 2024 12:35

Україна отримає від Німеччини чверть своїх систем Patriot 
13 Червня 2024 12:21

Україна та Японія підпишуть безпекову угоду
13 Червня 2024 10:39

Взимку світла в українців може не бути по 20 годин – BBC
13 Червня 2024 09:37

ЗСУ уразили новітню російську станцію зв’язку
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Костянтин НЕМІЧЕВ

Що по Харкову?
Віталій ПОРТНИКОВ

Путін усе “розуміє”?
Юрій ЛУЦЕНКО

Нас чекають гарячі бої аж до зміни погоди. Кліматичної і політичної
Дмитро ЯРОШ

Поділюсь з вами “сокровенним”…
Юрій САПРОНОВ

О вранье, полуправде, недоговорках в нашей армии
Павло КАЗАРІН

Я не народжений для війни
усі думки