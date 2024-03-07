Нацбанк до кінця року хоче провести відкрите тестування е-гривні

Національний банк у цьому році планує провести відкрите тестування е-гривні – цифрового еквівалента готівкової гривні.

Про це в інтерв’ю PaySpace Magazine розказав Андрій Поддєрьогін, директор Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку НБУ.

Перше тестування е-гривні Національний банк провів у 2018 році. Воно відбувалось у закритому середовищі і передбачало впровадження платформи “Електронна гривня”, випуск в обіг обмеженої кількості цифрової гривні та тестування операцій з е-гривнею виключно працівниками НБУ та кількома компаніями – учасницями проєкту.

Другий етап, який має стартувати у другій половині 2024 року, буде відкритим. В ньому зможуть взяти участь банки, небанківські фінансові установи та їхні клієнти, які захочуть протестувати функціональність е-гривні.

“Усі платіжні операції з е-гривнею під час тестування відбуватимуться на єдиній технологічній платформі, оператором якої буде Національний банк. Ми здійснюємо пошук розробника технологічного рішення для реалізації пілотного проєкту. Під час тестування ми плануємо дослідити ефективність обраної технологічної платформи та зручність використання е-гривні для здійснення платіжних операцій, її переваги на практиці, що допоможе прийняти зважене рішення про доцільність широкомасштабного її випуску в Україні”, – розказав Поддєрьогін.

За результатами дослідження НБУ вирішить, чи доцільний широкомасштабний випуск е-гривні.

В будь-якому разі е-гривня не стане заміною готівкової чи безготівкової форм гривні, а буде їх доповненням. Користувачі матимуть змогу без обмежень обирати, якою формою гривні (готівковою або безготівковою, у тому числі е-гривнею) здійснювати розрахунки.