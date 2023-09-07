Начальник Генштабу ЗС Польщі різко прокоментував критику контрнаступу ЗСУ західними партнерами

Західні критики контрнаступу Сил оборони України повинні використовувати свою енергію на те, щоб Україна отримала більше військової техніки та озброєнь, а не рецензувати дії українських військових.

Про це в інтерв’ю сказав начальник Генштабу ЗС Польщі генерал Раймунд Анджейчак.

“Україна воює з Росією, яка не є якоюсь невеликою країною, чи лише з групою Вагнера, а з потужною сильною армією, яку підтримує їхнє суспільство. Ця армія має також ядерну зброю. Тому я би скоріше запитав цих коментаторів, чи на місці українців вони би краще підготуватися і мали більший прогрес?” — сказав він.

Генерал зазначив, що критикам варто змінити акценти, щоб морально підтримувати українців, а “не рецензувати і критикувати їх”.

“Це аморально з людської точки зору. Цю енергію треба краще використати та організувати більше військової техніки й озброєння, більше допомоги і моральної підтримки, адже для України – ця війна про все, для нас (поляків, – ред.) також”, — сказав Анджейчак.

Він наголосив, що Захід має зробити більше допомагати Україні, щоб вона перемогла у війні.

“Ми також є прифронтовою країною, то ціна передачі цієї зброї для нас значно вища, аніж для інших країн Європи. Якщо ми втратимо Україну, то штовхнемо Білорусь в обійми Москви. Якщо ми втрачаємо Україну і Білорусь, то втрачаємо довіру до себе як до НАТО і західної цивілізації. А на це все дивиться Китай. Тому це – глобальна справа. Війна в Україні не є локальним конфліктом, а найважливішою війною, яка має глобальне значення”, — сказав начальник Генштабу ЗС Польщі.