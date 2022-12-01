Суспільство

Набули чинності нові правила бронювання від мобілізації

1 Грудня 2022 17:55
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мобілізація

Набув чинності Закон України № 2732-ІХ «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

Про це йдеться у повідомленні Міноборони.

Закон передбачає бронювання військовозобов’язаних, які працюють:

  • в органах державної влади, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, у разі, коли це необхідно для забезпечення функціонування зазначених органів в особливий період;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, яким доведено мобілізаційні завдання (замовлення), у разі, коли це необхідно для виконання доведених мобілізаційних завдань (замовлень);
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які здійснюють виробництво товарів, виконання робіт і надання послуг оборонного призначення для задоволення потреб ЗСУ, інших військових формувань в особливий період, у разі, коли це необхідно для виконання зазначених заходів;
  • на підприємствах, в установах і організаціях, які є критично важливими для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

Віднесення суб’єктів господарювання до таких підприємств, установ і організацій здійснюється за критеріями та у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів.

Розширення переліку можливостей для бронювання, крім тих, що передбачають наявність мобілізаційних завдань, почне діяти тільки після того, як буде розроблений і схвалений урядом окремий порядок, що визначатиме ці критерії. А до того часу діятиме порядок, визначений постановою Кабінету Міністрів від 3 березня 2022 р. № 194, який передбачає наявність мобілізаційного завдання.


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Набули чинності нові правила бронювання від мобілізації
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