НАБУ оголосило про нову підозру Ігорю Коломойському

Ігорю Коломойському повідомили про підозру у справі “ПриватБанку”. Бізнесмена підозрюють у незаконному заволодінні коштами.

Про це повідомляє НАБУ.

Підозру отримав не лише екскінцевий бенефіціарний власник ПАТ КБ “ПриватБанк”, а й ще 5 осіб. Йдеться про привласнення понад 9,2 млрд грн.

“Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПАТ КБ «ПриватБанк» з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов’язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю”, – зазначають у бюро.

Нагадаємо, за матеріалами Служби безпеки України та Бюро економічної безпеки повідомлення про підозру у вчиненні злочинів отримав фактичний власник великої фінансово-промислової групи Ігор Коломойський.