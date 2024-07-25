На Землі зафіксували найспекотніший день за всю історію спостережень

Понеділок, 22 липня 2024 року, став найспекотнішим днем в історії спостережень. Про це повідомляє “Суспільне” з посиланням на Science Alert.

Служба моніторингу змін клімату Copernicus (C3S) зареєструвала, що 22 липня середня температура планети досягла 17,15 градуса Цельсія. Це на 0,06 градуса Цельсія вище, ніж 21 липня, яке раніше було визнано найспекотнішим днем в історії.

Copernicus, яка використовує супутникові дані для оновлення глобальних температур повітря та моря майже в режимі реального часу, заявила, що дані попередні, однак зазначає, що остаточні цифри можуть відрізнятися дуже незначно.

“Це саме те, що наука про клімат показувала нам, що станеться, якщо світ продовжить спалювати вугілля, нафту та газ. І спека продовжуватиметься доти, доки ми не припинимо спалювати викопне паливо і не досягнемо нульових викидів”, — заявила учена-кліматолог з Імперського коледжу Лондона Джойс Кімутай.

Очікується, що денні рекорди можуть продовжити оновлюватись у міру того, як у Північній півкулі досягає піку літо. Водночас найближчим часом глобальна температура має піти на спад, хоча й очікуються коливання.

Фахівці Copernicus відзначають, що кліматологів більше непокоїть не оновлення рекордів щодня, а ширша тенденція. Кожен місяць, починаючи з червня 2023 року, був рекордним.

Спека, зафіксована 21 і 22 липня, лише трохи перевищила рекорд липня 2023 року, але була набагато вищою за попередній максимум у 16,8 градуса Цельсія, встановлений в серпні 2016 року. І цей максимум було побито 57 разів із червня 2023 року.