На Запорізькій АЕС відбулася чергова ротація персоналу місії МАГАТЕ

У вівторок, 5 грудня, на тимчасово окупованій Запорізькій АЕС відбулася чергова ротація персоналу моніторингової місії МАГАТЕ.

Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський.

«5 грудня відбулася чергова ротація персоналу постійної моніторингової місії МАГАТЕ на Запорізькій АЕС, яка тимчасово окупована російськими військовими», — написав він.

Тарнавський додав, що постійна місія МАГАТЕ працює на тимчасово окупованій ЗАЕС із вересня 2022 року.

Начальник відділу ЦВС ОСУВ Таврія Олександр Савенко повідомив, що моніторингова місія МАГАТЕ щомісяця проводить ротації, а українські військові мають забезпечувати їхні ротації.

Він уточнив, що йдеться про забезпечення режиму припинення вогню на лінії бойового зіткнення, розмінування місцевості за необхідності та забезпечення безперешкодного переходу представників місії.