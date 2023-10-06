Суспільство

На Запоріжжі окупанти погрожують відмовою у наданні медичних послуг людям без російських паспортів

6 Жовтня 2023 21:39
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запоріжжя, окупанти

Окупаційна влада Запорізької області погрожує з нового року припинити медичне забезпечення українців без російських паспортів.

Про це повідомляє“Русская служба ВВС” у Telegram

Повідомляється, що таку заяву зробив призначений Росією голова окупаційної адміністрації Запорізької області Євген Балицький.

“Поки що до нового року ми не квапимо. Після нового року будемо вживати більш жорстких заходів до того, що на нашій території будуть проживати тільки громадяни Російської Федерації. Якщо до нового року ще медичне забезпечення людина отримує за українським паспортом, то після вона отримувати його не буде”.

Російська влада стверджує, що нібито близько 83% жителів окупованої РФ території України подали заяви на отримання російського паспорта. Ці дані неможливо підтвердити.

В українській владі кажуть, що жителі окупованих територій можуть брати російські паспорти, якщо це дасть їм змогу уникнути небезпеки для життя.


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