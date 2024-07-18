Кримінал

На Закарпатті чоловік з ножем напав на прикордонників (відео)
18 Липня 2024 17:26
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прикордонники
Затриманий порушник / Фото: ДПСУ

На Закарпатті чоловік поранив ножем прикордонника Мукачівського загону. Про це розповіли в Західному регіональному управлінні ДПСУ.

“Житель закарпатського села Буштино вирішив, що контрольні пости для всіх, крім нього. Кремезний 61-річний чоловік не виконав вимоги щодо зупинки та намагався втекти від правоохоронців. Коли його авто заблокували, він зачинився в салоні й почав крізь привідчинене вікно сперечатися з прикордонниками, називаючи їхні дії незаконними”, – йдеться у повідомленні.

Прикордонники вирішили затримати чоловіка застосувавши фізичну силу. Попри це, водій не покинув салон автомобіля, а дістав ніж та постійно ним розмахував. 

“Після майже 3-годинного перебування на контрольному посту прикордонники, застосувавши фізичну силу та кайданки, все ж затримали кремезного чоловіка, який чинив супротив”, – додали прикордонники.

На затриманого прикордонники оформили адмінпротокол за порушення прикордонного режиму та злісну непокору прикордонникам. Також в Нацполіцію направлене повідомлення про виявлення в діях затриманого ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 345 КК України “Погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу”.


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