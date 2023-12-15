На Волині контрабандисти створили цех із виробництва дронів

У Волинській області контрабандисти організували підпільний цех з виробництва дронів та використовували безпілотники для стеження за прикордонниками.

Про це Державна прикордонна служба повідомила у п’ятницю, 15 грудня.

«Технологічний прорив зробили волинські контрабандисти. Вони використовували БпЛА не лише для відправки цигарок за кордон, а й для стеження за діями прикордонних нарядів», — заявили там.

У помешканнях і господарських будівлях фігурантів знайшли таке:

мотодельтаплан;

вісім безпілотних літальних апаратів типу Літак і Квадрокоптер;

понад 2 тисячі пачок контрафактних тютюнових виробів;

чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

Також, за даними ДПСУ, виявили цілий цех із виробництва дронів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували деталі до безпілотників.

Вилучені дрони планують передати підрозділам ДПСУ, що виконують завдання в складі Сил оборони України. Прикордонники не виключають, що навички фігурантів можуть використати у протидії російським військам.