Кримінал

На Волині контрабандисти створили цех із виробництва дронів

15 Грудня 2023 12:00
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прикордонники

У Волинській області контрабандисти організували підпільний цех з виробництва дронів та використовували безпілотники для стеження за прикордонниками.

Про це Державна прикордонна служба повідомила у п’ятницю, 15 грудня.

«Технологічний прорив зробили волинські контрабандисти. Вони використовували БпЛА не лише для відправки цигарок за кордон, а й для стеження за діями прикордонних нарядів», — заявили там.

У помешканнях і господарських будівлях фігурантів знайшли таке:

  • мотодельтаплан;
  • вісім безпілотних літальних апаратів типу Літак і Квадрокоптер;
  • понад 2 тисячі пачок контрафактних тютюнових виробів;
  • чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

Також, за даними ДПСУ, виявили цілий цех із виробництва дронів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували деталі до безпілотників.

Вилучені дрони планують передати підрозділам ДПСУ, що виконують завдання в складі Сил оборони України. Прикордонники не виключають, що навички фігурантів можуть використати у протидії російським військам.


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