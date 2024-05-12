Кримінал

На відео потрапив момент прильоту по багатоповерхівці в Бєлгороді

12 Травня 2024 12:08
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Бєлгород
У Бєлгороді рухнув під'їзд багатоповерхового житлового будинку з першого по десятий поверх / Скриншот відео

Глава Бєлгородської області повідомив про масований обстріл обласного центру та прилеглих районів з боку України. За його словами, один зі снарядів влучив у багатоквартирний житловий будинок, спричинивши значні руйнування.

Інформації про постраждалих поки що немає.

Сирени повітряної тривоги в неділю вмикалися в Бєлгороді та Бєлгородському районі вже п’ять разів.

“На Харківській горі внаслідок прямого влучання снаряда в багатоквартирний житловий будинок обвалився весь під’їзд із десятого по перший поверх. Виїхав на місце. Усі подробиці пізніше”, – написав Геннадій Гладков у своєму телеграм-каналі, супроводивши пост коротким відео з кадрами зруйнованої будівлі.

Російські пабліки пишуть про п’ятьох загиблих і про те, що під завалами можуть перебувати ще щонайменше 15 осіб.


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