На Уралі внаслідок пожежі згоріло 110 житлових будинків

110 житлових будинків згоріло внаслідок пожежі у селищі Сосьва Свердловської області РФ. Крім цього, вогонь знищив ще 40 інших будівель: місцевий бар, магазин і 25 будівель на території місцевої виправної колонії.

Внаслідок пожежі 2 особи зникли безвісти. Крім того, відомо про одного загиблого – ним виявився 61-річний місцевий житель. Також із селища було евакуйовано понад 600 мешканців та 250 засуджених. Зброю, яка зберігається на території виправної установи, також вдалося вивезти.

Сама пожежа почалася на місцевій пилорамі і через сильний вітер швидко перекинулася на сусідні будівлі, пишуть місцеві ЗМІ.