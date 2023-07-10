Суспільство

На трасі Київ-Чоп сталася моторошна ДТП: є загиблий

10 Липня 2023 17:32
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дтп

У Рівненській області у понеділок, 10 липня, сталась моторошна ДТП за участі двох вантажівок. На місці трагедії є загиблий та потерпілий. Рух трасою Київ-Чоп ускладнений. 

Про це повідомили у поліції Рівненської області. 

ДТП сталась 10 липня об 16:15 у селі Тараканів Дубенського району Рівненської області. За даними поліції, на трасі Київ-Чоп зіткнулись дві вантажівки. 

В аварії загинула одна людина, ще одну особу госпіталізували. Медики рятують потерпілого. 

“На місці події працює слідчо-оперативна група Дубенського РВП, слідчий слідчого управління, а також рятувальники”, – йдеться у повідомленні. 


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