На тлі ескалації конфлікту в Секторі Газа зростають ціни на нафту

Саудівська Аравія підвищила офіційні відпускні ціни на свою нафту, що продається в Азію, Північно-Західну Європу та Середземномор’я, сигналізуючи про очікування високого попиту цього літа.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 34 центи, або на 0,4%, до $83,30 за барель. Ф’ючерси на американську нафту марки West Texas Intermediate коштували $78,45 за барель, що на 34 центи, або на 0,4%, вище.

“Після падіння трохи більше ніж на 7,3% минулого тижня через послаблення геополітичної напруженості, Brent розпочала новий торговий тиждень на більш сильному фундаменті, відкрившись вище”, – зазначає керівник відділу досліджень сировинних товарів ING Уоррен Паттерсон.

У Китаї, найбільшому у світі імпортері нафти, активність у сфері послуг залишалася на підйомі 16-й місяць поспіль, в той час, як зростання нових замовлень прискорилося, а ділові настрої суттєво покращилися, зміцнюючи надії на стійке економічне відновлення.

Перспективи укладення угоди миру між Ізраїлем і ХАМАС виглядають примарними, оскільки ХАМАС повторив свою вимогу про припинення війни в обмін на звільнення заручників, а прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу категорично виключив таку можливість.

“Новина про те, що Ізраїль хоче продовжити свою операцію в Рафаху, ризикує зірвати потенційну угоду про припинення вогню і знову розпалити геополітичну напруженість на Близькому Сході, яка, здавалося б, зменшилася”, – сказав аналітик ринків ІГ Тоні Сікамор.