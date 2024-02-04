Кримінал

На Сумському напрямку ТрО ліквідувала російську ДРГ

4 Лютого 2024 12:03
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дрг
Ілюстративне фото Об’єднаних сил ЗСУ / Фото @SerhiyNaiev

На Сумському напрямку бійцями Сил територіальної оборони, що боронять Північну операційну зону, припинено чергову спробу ворожої диверсійно-розвідувальної групи перетнути державний кордон України.

Про це у Telegram повідомив командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв.

За його словами, вчора о 18:20 на підступах до Глухівської громади бійцями одного з опорних пунктів було помічено рух озброєної групи у складі десяти осіб. Відразу українські бійці розпочали стрілецький бій та викликали протидиверсійні резерви зі складу свого батальйону. Вже за кілька хвилин до бою приєдналися мінометники, накриваючи вогнем місце зосередження ворожих сил.

Зазнавши втрат, ворог змінив тактику, розділившись на дві групи. Одна з яких під прикриттям своєї артилерії здійснювала евакуацію тіл вбитих та поранених. Друга група здійснила спробу обійти опорний пункт з бокового флангу. Але на цей час до місця бою прибула контр диверсійна група.

“Звитяжний бій тривав протягом півтори години. Завдяки вмілим діям оборонців Північного напрямку ворог був відкинутий далеко за межі українського кордону”, – зазначив Наєв.


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