Техно

На порталі Дія можна автоматично закрити ФОП

21 Червня 2023 13:14
11
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дія

Тепер закрити бізнес можна за секунду на порталі Дія без участі реєстратора. Більше не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, — усе автоматично. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП; підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Щоб закрити ФОП:

  • Авторизуйтеся на порталі Дія
  • Оберіть послугу — Автоматичне закриття ФОП
  • Натисніть Подати заяву. Необхідна інформація підтягнеться з ЄДР
  • Перевірте, чи всі дані правильні
  • Підпишіть заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи.

Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації.


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