На порталі Дія можна автоматично закрити ФОП

Тепер закрити бізнес можна за секунду на порталі Дія без участі реєстратора. Більше не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, — усе автоматично. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.
Скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП; підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.
Щоб закрити ФОП:
- Авторизуйтеся на порталі Дія
- Оберіть послугу — Автоматичне закриття ФОП
- Натисніть Подати заяву. Необхідна інформація підтягнеться з ЄДР
- Перевірте, чи всі дані правильні
- Підпишіть заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи.
Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації.