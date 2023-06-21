На порталі Дія можна автоматично закрити ФОП

Тепер закрити бізнес можна за секунду на порталі Дія без участі реєстратора. Більше не потрібно чекати, поки заяву опрацює людина, — усе автоматично. Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України.

Скористатися послугою можуть фізичні особи-підприємці, які мають РНОКПП; підприємці, які використовують паспортні дані замість картки платника податків.

Щоб закрити ФОП:

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Оберіть послугу — Автоматичне закриття ФОП

Натисніть Подати заяву. Необхідна інформація підтягнеться з ЄДР

Перевірте, чи всі дані правильні

Підпишіть заяву електронним підписом ФОП або КЕПом фізичної особи.

Після цього дані про закриття ФОП автоматично надійдуть у ЄДР та до податкової за місцем реєстрації.