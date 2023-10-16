Кримінал

На Полтавщині уламками ракети пошкоджені кілька будинків, є постраждалі

16 Жовтня 2023 07:57
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ракетний удар

Ворог вночі атакував Полтавщину ракетами та БпЛА. Уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків, є потерпілі.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

“Вночі ворог атакував Полтавщину ракетами та БпЛА. У Миргородському районі було чутно звуки вибухів. На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає”, – зазначив він.

Проте, за словами Проніна, уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина.

“Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає”, – наголосив він.


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