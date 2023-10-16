На Полтавщині уламками ракети пошкоджені кілька будинків, є постраждалі

Ворог вночі атакував Полтавщину ракетами та БпЛА. Уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків, є потерпілі.

Про це повідомив начальник Полтавської ОВА Філіп Пронін.

“Вночі ворог атакував Полтавщину ракетами та БпЛА. У Миргородському районі було чутно звуки вибухів. На щастя, влучань в цивільну чи критичну інфраструктуру немає”, – зазначив він.

Проте, за словами Проніна, уламки ракети пошкодили кілька приватних будинків. За попередньою інформацією постраждало троє людей, серед них одна десятирічна дитина.

“Всі доставлені до лікарні. Загиблих немає”, – наголосив він.