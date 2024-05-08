На польському кордоні затримали дезертира з армії РФ

У Польщі на кордоні з Білоруссю затримали російського військового, який хотів нелегально перетнути кордон.

Про це стало відомо польській радіостанції RMF FM.

Росіянина затримали підляські прикордонники незабаром після того, як він перетнув білоруський кордон.

За даними радіостанції, затриманому російському солдату – 41 рік. Він був у цивільному одязі і без зброї та намагався потрапити в Польщу нелегально через Білорусь, ймовірно, прямо з українського фронту.

У солдата були знайдені російські військові документи, в тому числі контракт з армією, який передбачає участь у військових діях проти України.

Росіянин намагався скористатися організованим режимом Александра Лукашенка міграційним каналом, яким користуються іноземці переважно з Близького Сходу, Північної Африки та Центральної Азії, щоб потрапити до Європи.

41-річного росіянина зараз перевіряють польські служби.

Підляські прикордонники підтвердили, що співробітники затримали російського дезертира на території Польщі при спробі перетнути кордон.