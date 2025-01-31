Кримінал

На Одещині бухгалтер військової частини перерахував знайомій 2,3 млн гривень виплат зниклих безвісти
31 Січня 2025 11:09
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Затримання підозрюваного у привласненні 2,3 млн гривень виплат зниклих безвісти / Фото: ДБР
Затримання підозрюваного у привласненні 2,3 млн гривень виплат зниклих безвісти / Фото: ДБР

В Одеській області посадовця військової частини підозрюють у привласненні 2,3 млн грн виплат для зниклих безвісти бійців. Бухгалтер вказав банківський рахунок своєї знайомої в документах, що дозволило йому незаконно отримати кошти. Наразі він під вартою, а для відшкодування збитків подано цивільний позов.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

За даними ДБР, бухгалтер протягом року вказував у документації щодо виплати грошового забезпечення номер банківського рахунку своєї знайомої. Його начальник не перевірив дані та підписував документи про перерахування грошей.

Таким чином бухгалтер незаконно отримав 2,3 млн грн, призначених на виплати військовослужбовцям.

Стосовно бухгалтера Нацполіцією скеровано обвинувальний акт до суду. Наразі фігурант перебуває під вартою. Для відшкодування завданих збитків подано цивільний позов. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Також повідомлено про підозру у недбалому ставленні до служби начальнику фінансово-економічної служби.


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