На Львівщині затримали водіїв рейсового автобуса, які переправляли ухилянтів до Польщі

Правоохоронці викрили двох водіїв міжнародного рейсового автобуса, які організували канал незаконного переправлення військовозобов’язаних чоловіків через державний кордон України.

Як повідомили у поліції Львівської області, водії-напарники, виконуючи міжнародні рейси, детально інструктували своїх «клієнтів» про те, як уникнути проходження митного та прикордонного контролю. Крім того, вони забезпечували безпосереднє перевезення військовозобов’язаних у салоні автобуса через пункт пропуску до Республіки Польща.

26 вересня обох зловмисників затримали. Їм оголошено про підозру за ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу України (незаконне переправлення осіб через державний кордон). Санкція статті передбачає від п’яти до семи років позбавлення волі з додатковим покаранням у вигляді заборони обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

