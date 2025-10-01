На Львівщині судитимуть керівника благодійного фонду та його спільника за шахрайство з донатами для ЗСУ

На Львівщині судитимуть керівника благодійного фонду та його спільника, яких обвинувачують у заволодінні коштами, зібраними для потреб українських військових. Загальна сума збитків становить понад 2,1 мільйона гривень. Про це повідомила Національна поліція України.

Керівник фонду і його спільник постануть перед судом за заволодіння коштами, зібраними для військових / Фото: Нацполіція

За даними слідства, мешканець Львова у 2023–2025 роках переконував військовослужбовців та волонтерів перераховувати гроші на підконтрольні банківські картки нібито для придбання тепловізійних прицілів, квадрокоптерів і автомобілів для ЗСУ. Проте взяті на себе зобов’язання він не виконував.

Згодом правоохоронці встановили його спільника — жителя Тернопільської області. У телефонних розмовах він видавав себе за представника благодійних фондів Фінляндії та Польщі або логістичної французької компанії та переконував потенційних жертв задонатити кошти.

Реклама

Реклама

Поліцейські зафіксували шістьох потерпілих, серед яких є військовослужбовці та волонтер.

Примітно, що керівник фонду під час вчинення нових злочинів уже перебував під домашнім арештом у межах іншої справи про шахрайство.

Обвинувальні акти щодо підозрюваних направлено до суду за ч.ч. 2, 3, 4 ст. 190 ККУ («Шахрайство»). Фігурантам загрожує до восьми років позбавлення волі.