Суспільство

На Луганщині вже деокуповано 14 населених пунктів – Лисогор

22 Червня 2023 12:28
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Луганська область, Деокупація

ЗСУ вже деокупувало 14 населених пунктів у Луганський області.

Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Артем Лисогор. 

«У нас деокуповано 14 населених пунктів. Це близько п’яти-семи відсотків. Мається на увазі, від загальної території Луганської області, рахуючи, в тому числі, ту, що була окупована в 2014 році. Але сподіваємося на якнайшвидшу її деокупацію, на відновлення життя і на повернення наших громадян», – зазначив Лисогор.

За його словами, оскільки площа Луганської області становить 26,7 тис. квадратних кілометрів, вже визволено від 1,4 до 1,9 тисячі кв. км, що більше, ніж це до останнього часу показувалось офіційно.

Очільник Луганщини повідомив і про кількість населення, яким вдалося врятуватися. За його даними, є чітке уявлення про 185 тисяч осіб, які перебувають на території України, і ще про 50 тисяч, що виїхали за кордон.

«Але ці цифри постійно змінюються, тому що багато хто повертається, і це процес незворотній. Радує й те, що, незважаючи на всі перепони ворога, перешкоди на блокпостах, люди все одно їдуть в Україну – через окуповану територію, через Росію, через інші держави», – наголосив начальник ОВА.


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